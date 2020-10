Sport, più attenzione a controlli e raccolta dati nel nuovo protocollo ministeriale

Fuori provincia - Il ministero dello Sport ha emanato un nuovo Protocollo attuativo delle 'Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere', che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio e che introduce norme più stringenti Nel testo, di cui il ministro Spadafora ha informato i colleghi in sede di Consiglio dei ministri, oltre alle norme di comportamento viene dedicata particolare attenzione all'implementazione della raccolta dati, all'esecuzione di controlli anche a campione e alle sanzioni previste dalle norme già in vigore.

Il testo del Protocollo è disponibile a questo link: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/nuovo-protocollo-attuativo-delle-linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/