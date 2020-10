Fuori provincia - La vittoria dello Spezia contro la Fiorentina paga in media 4.95 volte la posta nelle agenzie di scommesse maggiori. Ancora una volta gli aquilotti affrontano l'impegno di campionato da sfavoriti, qualcosa a cui sarà bene abituarsi per tutta la stagione. Il successo esterno paga in media a 1.65 mentre anche il pareggio arriva a sfiorare la quotazione a 4.