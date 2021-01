Fuori provincia - Sospetta lussazione alla spalla sinistra il terzino Mergim Vojvoda, uscito anzitempo nella gara contro il Milan in Coppa Italia di ieri sera. Il calciatore del Torino verrà sottoposto ad ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. Il cosovaro è in dubbio per la sfida di sabato contro lo Spezia, ma si era spesso accomodato in panchina nelle ultime partite dei piemontesi.