Sondaggio Chievo per Galabinov

Fuori provincia - Nella semifinale di ritorno play off ci mise un paio di minuti a mettere il sigillo su una partita di cui fu grande protagonista. Ora Andrej Galabinov torna nei pensieri del Chievo, questa volta come possibile acquisto invernale. Secondo L'Arena ci sarebbe stato un sondaggio per il centravanti bulgaro nelle scorse ore. Una delle tante piste battute dai veronesi, che in questo momento sono sesti ma a soli 2 punti dal secondo posto. Lo Spezia non pare intenzionato a privarsene, ma tutto può succedere da qui a lunedì. Soprattutto per un calciatore che è in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe già accordarsi per la prossima stagione tra pochi giorni.