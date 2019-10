Snack e caffè negli uffici della Marina, un appalto da tre milioni di euro

Fuori provincia - Centottanta distributori sparsi negli uffici, nelle caserme e nelle altre strutture della Marina Militare tra la Spezia e Livorno. Un esercito - perdonate il gioco di parole - di macchinette per allietare le pause del personale militare e civile, un ricco appalto per il quinquennio 2020-2024 che sarà aggiudicato entro la fine di dicembre. La procedura aperta, indetta dalla Direzione di commissariato, è suddivisa in tre lotti distinti ma legati tra di loro: si deve partecipare a tutti. Valore della concessione di circa 3 milioni di euro.

Nel dettaglio, il primo lotto prevede l'installazione di 66 erogatori tra arsenale, comprensorio Lagora, Caserma Duca degli Abruzzi, comprensorio Piazza d'Armi, comprensorio Falcomatà, Piscina Mori e monte Castellana (Maritele). Il secondo, di poco più grande, prevede 69 distributori tra arsenale, comprensorio San Bartolomeo e Fincantieri mentre il terzo riguarda l'Accademia Navale e il CSSN di Livorno con 45 macchinette. Niente alcol chiaramente, ma acqua, bevande fredde e calde, gelati e snack. Il fatturato medio annuo stimato per ogni lotto va dai 150mila ai 230mila euro, con un numero di erogazione che supera il milione. Numeri che si basano su un'indagine basata sull'utenza media giornaliera, prezzo medio dei prodotti, costi di gestione e del personale (chi fa la manutenzione e chi ricarica) e così via. Ogni lotto dovrebbe garantire, secondo la Marina Militare, utili tra i 10mila e i 13mila euro all'anno: fanno più di 100mila euro nei cinque anni della concessione.