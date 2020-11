Simeone positivo al Covid, salterà Cagliari-Spezia di domenica

Fuori provincia - "Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al Covid-19 di Giovanni Simeone: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali". Lo ha annunciato pochi minuti fa lo stesso club sardo con un comunicato. L'attaccante non sarà dunque della partita contro lo Spezia si domenica prossima. "Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita. Il Club, in contatto con le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto stabilito dai protocolli".