Simeone carica l'ambiente: "Contro lo Spezia vietato sbagliare"

Fuori provincia - "Questo gol mi darà sicuramente grande carica per il prosieguo, avevo iniziato bene la stagione poi ho fatto fatica insieme alla squadra nel trovare soddisfazioni. Ora stiamo lavorando tutti insieme per riscattarci". Giovanni Simeone torna al gol dopo lunghe settimane e guarda già allo Spezia. "Sabato sarà sicuramente una gara molto importante, contro un avversario diretto per la salvezza, dove non dovremo sbagliare. Dobbiamo lavorare tanto in settimana, mettere la testa giusta per arrivare preparati alla prima di undici battaglie che ci separano dalla fine della stagione e dal traguardo che stiamo inseguendo".