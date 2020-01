Si riparte, stasera Frosinone-Pordenone inaugura il 2020 della serie B

Fuori provincia - Dopo la sosta invernale riparte la Serie BKT con la capolista Benevento impegnata in casa con il Pisa nel match di domenica sera. Si parte con l’anticipo del venerdi tra Frosinone e Pordenone mentre al sabato pomeriggio sono previste 4 gare: Rastelli ritorna ad allenare la Cremonese nel match contro il Venezia mentre Tramezzani cerca la prima vittoria alla guida del Livorno contro la Virtus Entella. La Juve Stabia invece ospita l’Empoli, il Trapani riceve l’Ascoli. Alle 18 esordio in campionato per Cosmi alla guida del Perugia in casa del ChievoVerona. Domenica alle 15 Pescara-Salernitana e Spezia-Cittadella. Chiude il quadro il derby calabrese, Cosenza-Crotone, in programma lunedì sera.