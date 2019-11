Si ricompone per un caffè la coppia Postigo-Valentini

Fuori provincia - Rimpatriata in salsa spezzina per Sergio Postigo e Nahuel Valentini. Compagni di squadra nello Spezia di Bjelica, si sono ritrovati in queste ore a Roma approfittando della pausa europea per le nazionali. Valentini, dopo la parentesi spagnola, è tornato a giocare in Italia, nell'Ascoli, ormai da un paio di stagioni. Postigo Vive invece una stagione particolarmente positiva al levante a cui fu ceduto dallo Spezia nel 2017. Titolare fisso si è levato la soddisfazione Di marcare messi in un’incredibile vittoria per 3-1 contro il Barcellona poche settimane fa.



A.Bo.