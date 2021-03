Si recupera Torino-Sassuolo, De Zerbi: "Non siamo già in vacanza"

Fuori provincia - "Vincere a Torino è difficile, perché sono una squadra forte e fisica. Hanno avuto il problema del Covid, ma prima erano tosti e in forma. Noi non siamo già in vacanza, andiamo per cercare di vincere. Ci servono i punti, ci sono ancora tante partite e se infiliamo una serie di vittorie possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale". Così Roberto De Zerbi promette battaglia al Comunale mercoledì pomeriggio nel recupero Torino-Sassuolo, rimandata a causa del focolaio nello spogliatoio granata. Gli emiliani sono stati la grande sorpresa del girone d'andata, ma si sono via via spenti nel corso dei mesi.