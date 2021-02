Si chiude la giornata perfetta per lo Spezia, che guadagna su tutte

Fuori provincia - Finisce 2-1 in rimonta per il Verona il posticipo contro il Parma. Emiliani avanti grazie al rigore trasformato da Kucka all'8', ma dopo soli 5 minuti una conclusione di Dimarco viene deviata nella propria porta da Grassi. Nella ripresa al 61', su corner dello scatenato Dimarco, arriva il colpo di testa di Barak che proietta l'Hellas a 33 punti. Con questo risultato si chiude una giornata perfetta per lo Spezia Calcio, che guadagna 3 punti nei confronti di Crotone, Parma, Cagliari, Udinese e Fiorentina e 2 a Genoa, Bologna, Benevento e Torino.