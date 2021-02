Settimo calciatore positivo al Torino, la lotta salvezza si spezzetta

Fuori provincia - Si va verso il rinvio di Torino-Sassuolo di venerdì 26 febbraio e Lazio-Torino di martedì 2 marzo. Oggi i risultati dei test svolti ieri sulla rosa granata hanno portato all'identificazione di un settimo calciatore positivo al Covid tra gli uomini di Davide Nicola. L'ASL del capoluogo piemontese si appresta a non dare il nulla osta per lo svolgimento della partita e per il conseguente viaggio verso Roma. Situazione che impatta direttamente sulla lotta salvezza, visto che il Torino è oggi quartultima con 20 punti.