Fuori provincia - Vittoria in extremis del Pisa sulla Cremonese. Al 3' Cremonese in vantaggio con Deli che mette in rete un assist dal fondo di Arini. Al 24' raddoppio con Palombi che sfrutta la caparbieta’ di Bianchetti nel recuperare palla appena dentro l’area prima di servire il compagno. Al 35' errore di Piccolo sulla trequarti difensiva che consegna palla a Minesso che accorcia le distanze. Nella ripresa al 7' pareggio del Pisa con Masucci che salta piu’ di tutti su un cross dalla destra. Poco dopo su una mischia in area Birindelli firma il vantaggio dei toscani. Al 13' pareggio della Cremonese con Piccolo su punizione deviata dalla barriera. Al 37' una conclusione di Arini da due passi e’ respinta di faccia da Gucher. In pieno recupero su calcio piazzato tiro di Pinato deviato da Pisano per il gol della vittoria.