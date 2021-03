Semplici recupera Kaplan, ancora personalizzato per Sottil e Tramoni

Fuori provincia - Tattica e partitelle a tema per il Cagliari nel penultimo allenamento in terra sarda prima della partenza per la Spezia. Si è allenato con i compagni Ragnar Klavan, ieri assente, mentre hanno proseguito nel personalizzato Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Questa sera la squadra si ritroverà ad Asseminello per iniziare il ritiro pre-gara. Domani, venerdì 19, al mattino, è fissata una nuova seduta di allenamento: al termine mister Leonardo Semplici presenterà la gara ai media in conferenza. Nel pomeriggio la partenza.