Semplici crede nel miracolo: "Per il Cagliari saranno quindici finali"

Fuori provincia - "Ho trovato una squadra moralmente un po' abbattuta, come è normale dopo tante gare nelle quali non si è riusciti a fare risultato. Credo che il mio lavoro in questo momento sarà più mentale che tecnico-tattico: spero di portare spensieratezza, determinazione e mentalità necessarie per provare a compiere questa impresa”. Si presenta così Leonardo Semplici, nuovo allenatore del Cagliari che proverà a centrare una difficile salvezza. "Porto una ventata di entusiasmo e freschezza, sono convinto che nonostante la difficile situazione di classifica, col lavoro di tutti, dei ragazzi che già facevano parte dello staff precedente e dei miei nuovi, possiamo riuscire a raggiungere l'obiettivo”.

Oggi la conferenza stampa che inaugura la sua gestione. “La squadra finora non è riuscita a dimostrare quel che vale. Visti in tv, ho avuto l'impressione che i ragazzi fossero come bloccati, impauriti; sicuramente i risultati negativi non hanno aiutato. Dovremo avere un approccio diverso, dipenderà da quel che riuscirò a trasmettere: voglio che i ragazzi si liberino mentalmente da alcune problematiche e possano esprimere le loro qualità. Ho visto nei loro occhi la voglia di ripartire, mettersi alle spalle questo periodo complicato. Ci aspetta un cammino difficile, fatto di quindici finali”.