Semplici carica: "Importantissima, faremo una grande prestazione"

Fuori provincia - "Faremo una grande prestazione alla Spezia". Suona la carica Leonardo Semplici. Non potrebbe essere altrimenti: la vittoria infrasettimanale del Torino ha riportato il Cagliari al terzultimo posto in classifica e la sfida del Picco ha oggi un solo risultato possibile per i sardi. "Rispetto per lo Spezia, dovremo essere equilibrati in entrambe le fasi. Contro la Juventus abbiamo perso palloni in fase di possesso e aperto il fianco alle ripartenze: non dovrà più succedere".

Al rientro Pavoletti e Lykogiannis, il 3-5-2 sembra il modulo prescelto. "Lo Spezia gioca bene sulle fasce, fa possesso palla. Dovremo spezzarlo e limitare le loro qualità. Ora bisogna tirare fuori tutte le qualità da ogni giocatore, fare una grande prestazione e portare a casa il risultato. E' una gara importantissima, uno sconto diretto, anche se non è l’ultimo".