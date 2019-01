Sci, podio sul Cimone per Carnovale e Funaro

Fuori provincia - Apertura delle gare del circuito regionale, categorie Ragazzi e Allievi, sulle nevi del Cimone e ivi buon esordio dei giovani atleti di quello Sci 21 fondamentalmente costituito da sciatori spezzini; dopo gli intensi allenamenti estivi ed autunnali.

Avvio con la prova di slalom gigante col Trofeo “Gemmalpe”, che vede Sofia Funaro al 2° posto nella classifica femminile dei Ragazzi, non lontana dal successo. Buone altresì le prestazioni sul fronte maschile di Antonio D’Amato e Giorgio Schiaffino ambedue al primo anno nella difficile categoria e giunti rispettivamente 13.o e 16.o: per entrambi era il debutto assoluto stagionale in tale categoria.

Successivamente slalom in chiave Trofeo “Città del Mirtillo” che vede un’ottima partecipazione di Gianmarco Carnovale, al primo anno fra gli Allievi, arrivato 2.o. Tra i Ragazzi brillanti Filippo Specchia pervenuto alla 5.a posizione e ancora l’esordiente Antonio D’Amato che centra la 9.a piazza.

“Overture” assai incoraggiante dunque per gli allenatori “ventunesi” Silvia Cilloni e Tommaso Poletti, i quali ovviamente non mancavano al fianco della squadra in questa impegnativa trasferta, in attesa delle competizioni “in casa” a Cerreto Laghi (in calendario per il fine settimana del 26 e 27 gennaio…condizioni meteorologiche permettendo) dove il 21 ha la propria sede.