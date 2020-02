Sci Club 21 protagonista fra il Cimone e Cerreto Laghi

Fuori provincia - Sulle nevi del Cimone a Passo del Lupo si sono svolte le prime prove del Trofeo Audi regionale che ha visto in pista le categorie Baby e Cuccioli. Ottima prova dei giovani atleti dello Sci Club 21 allenati da Carlo Brizzi. Nello slalom speciale, fra i Cuccioli 1, malgrado condizioni meteorologiche non ottimali chiude al 2.o posto Sofia Brizzi. Nel gigante ancora Sofia domina la prova con Aurora Romano 3.a classificata tra i Cuccioli 2, mentre Alberto Barbolini per una volta si deve accontentare della 9.a posizione al termine di una prova per lui non impeccabile.



Replica una settimana dopo a Cerreto Laghi dove grazie agli enormi sforzi dell'organizzazione che fa capo a Marco Giannarelli è stato possibile appontare in modo ottimale la pista. Si è cominciato con la prova di slalom in cui i Cuccioli del 21 hanno conseguito eccellenti risultati, con Sofia Brizzi 1.a nella categoria cuccioli 1, Aurora Romano 2.a tra i cuccioli 2 e Alberto Barbolini 3.o sempre fra i cuccioli 2 (però ovviamente sul fronte maschile). Nel gigante 3.a piazza per Aurora Romano e 4.o Alberto Barbolini; Sofia Brizzi, causa una caduta, per una volta si deve accontentare d’un piazzamento che tuttavia non pregiudica le sue possibilità di vittoria nel circuito regionale.



In contemporanea al Cimone s’è svolta la prova di gigante su due manches, valida per il circuito regionale Ragazzi e Allievi, con un buon piazzamento di Giorgio Schiaffino giunto 15.o fra i Ragazzi e di Matilde Cavallo 6.a tra gli Allievi con una prestazione che sicuramente non la gratifica alla luce delle sue capacità. Da parte sua Gianmarco Carnovale “solo” 2.o: date le sue possibilità a livello Allievi... Prossimo appuntamento per i Cuccioli sulle nevi di Corno alle Scale per la selezione del Gran Premio Giovanissimi e per i Children al Cimone per le prove di supergigante.