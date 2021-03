Scende in campo il patron Vigorito: ritiro lampo per il Benevento

Fuori provincia - "Neanche i giocatori sanno cosa gli stia capitando". Lo ha detto patron Vigorito parlando del Benevento, la squadra in più netta crisi in questa fase in cui la corsa salvezza si è fatta ancora più avvincente. Domenica un ritiro lampo per i ragazzi di Pippo Inzaghi, travolti in casa per 1-4 dalla Fiorentina nel turno precedente, e in vista della proibitiva sfida contro la Juventus. I sanniti sembravano veleggiare verso una salvezza tranquilla dopo le ingenti spese compiute in estate (il monte ingaggi è superiore a quello di Sassuolo, Udinese e Sampdoria), ma negli ultimi due mesi un crollo verticale. "Il calcio è un gioco semplice, ma a volte ci sono delle complicanze, per questo abbiamo ritenuto che fosse necessario sederci intorno ad un tavolo, guardarci negli occhi e provare a darci delle spiegazioni", ha detto Vigorito a Ottochannel.