Sarnano sarà tutta per i tifosi spezzini con la Notte Bianconera

Fuori provincia - Il ritiro delle Aquile nella splendida Sarnano si concluderà martedì 30 luglio ed il borgo marchigiano nella serata di domani, venerdì 26 luglio, si tingerà con i colori dello Spezia Calcio per una serata magica dedicata a tutti i tifosi spezzini.



Grazie alla collaborazione tra Media Sport Event Group di Gianni Lacchè, società organizzatrice del ritiro degli uomini di mister Italiano, ed il Comune di Sarnano, dalle 19:30 prenderà il via la "Notte Bianconera", una serata che unirà ancora di più la realtà marchigiana al passionale mondo aquilotto.



Sarnano vestirà di bianco e di nero, con i tifosi che potranno godere di cene e degustazioni a base di menù tipici presso le strutture aderenti del paese, mentre tutte le attività commerciali rimarranno aperte fino alla mezzanotte, per una serata di shopping, svago e divertimento.



Inoltre, alle 21:30, una delegazione delle Aquile sarà presente in Piazza Perfetti, dove su un palco appositamente allestito, saluterà tutti i presenti, mentre i rappresentanti delle istituzioni locali consegneranno un riconoscimento alla formazione spezzina, graditissima ospite in queste settimane di luglio.