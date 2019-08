Salva Ferrer commosso saluta casa: "Ho un'occasione importante"

Fuori provincia - "Ho un amore infinito per il Nàstic, senza di voi non sarei dove sono arrivato. Vorrei tornare a giocare un giorno. Mi è arrivata un'offerta importante dall'Italia, un'occasione che voglio cogliere. Vi ringrazio per quanto mi avete dato in tutti questi anni". Visibilmente commosso, Salva Ferrer ha salutato ieri il Nàstic de Tarragona, club che lo ha lanciato nel calcio spagnolo, poco prima di iniziare a fare le valigie. Lo attende un volo per l'Italia e poi un macchina che lo porterà domani sera alla Spezia. Lunedì visite mediche con il club aquilotto, salvo imprevisti nelle ore successive firmerà un triennale.