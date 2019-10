Salernitana raggiunta allo scadere, niente sorpasso sul Benevento vittorioso al Picco

Fuori provincia - Pari tra Salernitana e Frosinone in terra campana e vittoria corsara del Cittadella sulla Cremonese. Questi gli esiti delle partite giocate oggi alle 15.00 valevoli per il campionato di Serie B. I granata di mister Ventura, in vantaggio per una rete a zero e in superiorità numerica, sono stati raggiunti sulla campanella da Capuano, perdendo l'occasione di superare il Benevento - ieri giustiziere dello Spezia - portandosi da soli in vetta a quota 16 punti. Il Cittadella ha sbancato lo Zini con reti di Luppi e Diaw superando i grigiorossi e raggiungendo i 12 punti. Chiude la settima giornata della serie cadetta il posticipo di stasera, ore 21, tra Ascoli e Pescara.