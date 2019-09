Fuori provincia - Pari e patta in tutto fra Salernitana e Chievo nel posticipo della quinta giornata della Serie BKT. Le reti arrivano nella prima frazione di gioco. Parte meglio il Chievo con la gara che ha due sussulti in sette minuti. Al 29' passano in vantaggio gli ospiti con una precisa conclusione a giro di Djordjevic che non lascia scampo a Micai. Il pari arriva subito e su rigore con Obi che si fa cogliere in fallo su Giannetti. E’ il 36' con il direttore di gara che non ha esitazioni nell’indicare il dischetto da cui trasforma lo specialista Kiyine.

Nella ripresa meglio la Salernitana che inizia a premere nella trequarti ospite. Al 32' Chievo in inferiorità numerica con Pina che subisce il secondo giallo per un fallo ai danni di Maistro. Cinque minuti e anche la Salernitana rimane in dieci per un fallo di Kiyine ai danni di Dickmann.