Fuori provincia - Ci sarebbe il Karagumruk di Istanbul sulle tracce di Jacopo Sala secondo Tribun Dergi. L'esterno dello Spezia avrebbe ricevuto un'offerta dai turchi, che hanno già abbondantemente pescato in serie A in questa stagione. In rosa ci sono già Viviano, Borini, Bertolacci, Lucas Biglia, Balkovec, Jorquera e Zukanovic tra gli altri. Squadra neopromossa e in grande ascesa, oggi alla ricerca di un piazzamento in Europa. Dallo Spezia nulla osta alla trattativa.