Rugby Spezia spreca e perde un punto a Tortona

Fuori provincia - Gara equilibrata tra spezzini e tortonesi sul campo di Alluvioni Cambiò. Primo tempo di marca piemontese grazie anche alla doppia espulsione dei fratelli Mazzanti, Kevin e Manuel, che permette ai padroni di casa di giocare per dieci minuti sul piede avanzante. Il secondo tempo è appannaggio degli aqulotti.

La cronaca: i primi dieci minuti del secondo tempo fanno registrare un sostanziale equilibrio. Tutto cambia con la doppia espulsione di Kevin e Manuel Mazzanti. Agevolato dalla superiorità numerica il Tortona si rende sempre più pericoloso fino a trovare la meta, non trasformata, del vantaggio (5-0). Trascorsi i dieci minuti di penalità mister Paradiso sostituisce Kevin Mazzanti con Maurizio Bonuccelli e Manuel Mazzanti con Loris Raffi.

Prima dello scadere del tempo il Tortona trova la seconda meta, anch'essa non trasformata, portandosi 10 a 0.

Nel secondo tempo lo Spezia ritrova concentrazione e determinazione e accorcia le distanze con Viliami Fumera che segna una meta straordinaria dopo aver corso per “mezzo campo”, saltato avversari come birilli e rotto un paio di placcaggi (10-5). Aquilotti ancora pericolosi in almeno tre occasioni con Giuseppe Nista, Alessandro Melani, e Rabih Ajoub che si lascia sfuggire la palla dalle mani ad una passo dalla linea di meta. La segnatura è però nell'aria; ed infatti Rabih si fa perdonare l'errore precedente andando a segnare una bellissima meta al termine di una brillante e velocissima azione alla mano della linea dei trequarti. Marco Sturlese trasforma da posizione defilatissima portando la squadra meritatamente in vantaggio (10-12). Purtroppo di li a pochi minuti i padroni di casa tornano in vantaggio grazie ad un calcio di punizione (13-12). Mancano però ancora dieci minuti al termine, i giochi non sono ancora fatti, e con determinazione lo Spezia lotta per un nuovo sorpasso. Malauguratamente l'arbitro concede, in assoluta buona fede, una meta segnata in tuffo all'altezza della bandierina da un giocatore del Tortona non avvedendosi, purtroppo, che questi aveva entrambi i piedi oltre la linea di touch. La successiva trasformazione porta il Tortona in vantaggio 20 a 12. Mancano ormai una manciata di minuti al termine della gara ma gli aquilotti non si danno per vinti, vogliono portarsi a casa almeno il punto di bonus e attaccano con veemenza costringendo i padroni di casa a ripetuti falli in prossimità della linea di meta. Dopo l'ennesimo fallo, questa volta su Mattia Basso, il direttore di gara concede la meta tecnica allo Spezia. Una manciata di secondi dopo il direttore di gara fischia la fine del match che termine 20 a 19 per i padroni di casa del Tortona.

La classifica recita: Chieri 16 punti, Tortona 14, Spezia 12, Collegno 4. Intatta per gli aquilotti la possibilità di chiudere il girone in testa alla classifica, poichè avendo una partita da recuperare ha, rispetto alle contendenti, la possibilità di incamerare, in caso di doppia vittoria, i dieci punti necessari per confermarsi leader. Prossimo match in programma domenica prossima 5 maggio in trasferta col Collegno.

Formazione Spezia: Rabih, Oldoini, Mazzanti M., Fumera, Paradiso, Sturlese (V. Cap.), Nista, Melani, Vergassola, Buttini, Catano, Basso, Mazzanti K., Battezzati (Cap.), Del Vecchio, Bonuccelli, Bianchini, Poli, Bottazzi, Raffi, Garcia, Pellicoro.

Allenatori: Fabio Paradiso e Marco Sturlese.



Nell’ultima giornata di ritorno dei rispettivi campionati di categoria perdono anche le Franchigie: 19 a 61 risultato finale del match casalingo di FTGI Rugby Ligues1 Under 18 col Biella e 56 a 17 in trasferta a Monferrato la FTGI Rugby Ligues 1 Under 16, per Under 16 convocati gli aquilotti Brancaleone, Guccinelli e Quadrelli.

Classifica Under 18 Territoriale II FASE Girone A (V e ULTIMA GIORNATA RITORNO)

Biella punti 46, Ivrea 40, FTGI RugbyLigues1 34, FTGI Embriaci2 12, Union Riviera 10, Cuneo 6.



Classifica Under 16 Territoriale II FASE Girone A (III GIORNATA E ULTIMA DI RITORNO): CUS Torino punti 23, Biella 10, FTGI RugbyLigues1 8, Monferrato 7.

CUS Torino 22

Biella 20

FTGI Ligues / 1 8

Monferrato 7



Negli impegni del fine settimana oltre ai senior a scendere in campo saranno i giovani aquilotti Under 14 e Under 12 che sabato 4 maggio giocheranno rispettivamente a Pisa e a Torre del Lago.