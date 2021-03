Ronaldo ad un gol dal diventare il miglior marcatore della storia

Fuori provincia - Ci sono da superare le mani di Ivan Provedel e poi ci sono da superare i dubbi della Federazione calcistica ceca. Che contesta la classifica ufficiale dei marcatori più prolifici della storia del calcio così come riportati dagli almanacchi. Quelli che danno Cristiano Ronaldo e Pelè in testa assieme con 767 gol. In pratica il portoghese, questa sera contro lo Spezia, potrebbe diventare il miglior marcatore della storia del calcio mondiale.

Chiaramente Italiano ed i suoi non sono di questo avviso e faranno in modo che il record venga stabilito un altro giorno. E in ogni caso ci sono i cechi da convincere. Per loro il recordman è Josef Bican alla quota di 821 reti. La FIFA però ne attribuisce solo 626 all'austriaco, leggenda dello Slavia Praga. Gli altri? Messi a 741, Romario a 734, Gerd Mueller a 720, Puskas a 706, Eusébio a 615 e Ibrahimovic a 561.