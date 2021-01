Roma implacabile con le piccole: tutte vittorie e 25 gol fatti

Fuori provincia - Cinque al Benevento, tre al Genoa, tre al Parma, cinque al Bologna, tre al Torino, tre al Cagliari e tre al Crotone. Sono i gol segnati in questo girone d'andata dalla Roma alle squadre di bassa classifica, un dato che segnala come i giallorossi si siano dimostrati implacabili fino ad oggi con le piccole: solo vittorie. Gli errori sotto porta di martedì sera in Coppa Italia non devono far dimenticare la lezione di questi quattro mesi di campionato. All'Olimpico in particolare la squadra di Fonseca ha segnato 14 reti a Benevento, Torino, Parma e Cagliari subendone 5. In trasferta contro Genoa, Crotone e Bologna le reti sono state 11 con 3 gol al passivo.