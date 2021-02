Rivoluzione Cagliari: Capozucca diesse e Semplici in panchina

Fuori provincia - Il Cagliari Calcio affida a Stefano Capozucca l’incarico di direttore sportivo e poche ore dopo arriva l'annuncio dell'esonero di Eusebio Di Francesco. Mosse in casa sarda per salvare la categoria: in un colpo solo Tommaso Giulini rivoluziona mezzo settore tecnico dopo aver fatto un mercato molto importante a gennaio. Pierluigi Carta, ds uscente, avrà il compito di dirigere il coordinamento tra club ed area tecnica. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della nomina del nuovo tecnico: Leonardo Semplici.