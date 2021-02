Rinviata la partita del Torino, la serie A inizia da Spezia-Parma

Fuori provincia - Rinviato a mercoledì 17 marzo alle ore 15 il match fra Torino e Sassuolo. Arriva l'ufficialità dopo le anticipazioni delle scorse ore. Sono almeno nove i tesserati tra i granata attualmente positivi al Covid, di cui sette giocatori. Un terzo della rosa è in isolamento in attesa di ulteriori riscontri, augurandosi che il focolaio non si allarghi ulteriormente. Lunedì si deciderà in merito a Lazio-Torino prevista per il turno infrasettimanale. Intanto la prossima giornata della serie A inizierà quindi dal Picco per Spezia-Parma.