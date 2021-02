Ribery in dubbio per venerdì, Saponara sarà il freschissimo ex

Fuori provincia - Allunga la lista dei tanti calciatori che lo Spezia potrebbe fare suoi a fine stagione. Anche Riccardo Saponara, come Kevin Agudelo, è arrivato in prestito con diritto di opzione sull'acquisto e senza contro opzione dal suo club di appartenenza. Ovvero la Fiorentina, prossima avversaria in campionato. Il fantasista per adesso è stato impegnato soprattutto nel trovare la forma migliore, ma ha già sfoderato due prestazioni di altissimo livello contro Roma (in Coppa Italia) e contro il Milan sabato scorso. Proprio sulla fascia su cui Calabria si è fatto ammonire con calcolo per saltare il Picco e non perdere l'Inter.

Saponara candidato ad una maglia da titolare al Franchi, in dubbio invece Franck Ribery. Il francese è infortunato da inizio mese, un problema muscolare durante gli allenamenti gli ha fatto saltare gli ultimi due impegni dei viola. Alla soglia dei 38 anni, li compirà tra due mesi, la gestione del campione di Marsiglia deve chiaramente essere oculata in queste situazioni.