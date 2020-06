Renzetti: "Italiano era maniaco dei dettagli anche da giocatore"

Fuori provincia - "Penso ci siamo ripresentati alla grande a Crotone. Per come si era messa ci siamo dovuti accontentare di un pareggio, ma se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Un'ulteriore iniezione di fiducia per le prossime partite". Così Francesco Renzetti, il mancino del Chievo che ha fatto quello che Marchizza ha fatto per lo Spezia contro l'Empoli, ovvero l'assistman. "Lo Spezia è una squadra tosta, in forma e con entusiasmo. Italiano è un allenatore giovane ed ambizioso, già quando giocavamo insieme a Padova era maniaco dei dettagli. E' la squadra che si è trasformata di più dopo una partenza a rilento. Noi dovremo far pesare il fattore campo anche se i tifosi non ci saranno".