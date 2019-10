Referenze bancarie fasulle, su questa ipotesi deferito il Trapani

Fuori provincia - Deferimento per il Trapani Calcio. I rilievi del TFN si riferiscono alla stagione passata e coinvolgono Maurizio De Simone, già ad e amministratore unico della FM Service srl, società acquirente dell’intero pacchetto di quote del club, e Francesco Paolo Baglio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante del Trapani Calcio. Le accuse sono, per il primo, di aver "fornito alla società Trapani Calcio s.r.l. una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società FM Service s.r.l. (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), poi trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega PRO il 25.3.2019, risultata non genuina"; per il secondo solo la trasmissione della lettera alla Lega Pro. Deferito infine il club per responsabilità diretta.