Quasi quaranta Covid positivi in serie A, un terzo solo nel Genoa

Fuori provincia - Ad oggi sono 35 i tesserati positivi al Covid in serie A. Un numero che cresce ogni giorno in accorso con la crescita che si registra in generale tra la popolazione italiana. Situazione delicatissima soprattutto al Genoa, dove al momento sono ancora 13 gli elementi del gruppo squadra ancora infetti. Segue l'Inter con 6 positivi, obbligati a saltare il derby del prossimo turno di campionato. Quattro i positivi al Parma, che ospita lo Spezia domenica 25 ottobre al Tardini. Due calciatori al Milan e due nel Napoli. Un positivo tra gli aquilotti, ovvero Riccardo Marchizza che ha contratto il virus con tutta probabilità durante il ritiro con l'under 21 azzurra. Per lo stesso motivo anche Maggiore, negativo, dovrà rimanere in isolamento e non sarà della partita contro la Fiorentina.