Fuori provincia - Trasferta quasi inedita, se non fosse per la partita di Coppa Italia contro l'Udinese. Erano in 81 i tifosi spezzini alla Dacia Arena questa sera, stretti gli uni con gli altri sui seggiolini colorati dell'impianto friulano. Tifo incessante da parte della presenza ligure, forse il vero spettacolo di una partita giocata a ritmi abbastanza bassi. Per loro ci sono 5 ore di macchina in piena notte per il rientro, che fanno quasi mille chilometri tra andata e ritorno.