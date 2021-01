Quando Venuti fece litigare Meluso con la Viola: ora lo vuole a Spezia

Fuori provincia - “Venuti non mi interessa più, negli ultimi giorni non ho più saputo nulla. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se dall’altra parte trovo maleducazione, lascio perdere”. Così dichiarava nell'agosto 2019 Mauro Meluso, evidentemente irritato. Era alla Fiorentina che si riferiva l'allora ds del Lecce. Un club con cui, la storia dice, non ha poi smesso di fare affari, basti solo pensare al doppio prestito di Saponara ottenuto con salentini nel gennaio 2020 e con lo Spezia un anno dopo. Ora l'uomo mercato aquilotto ci riprova per il terzino, 26 anni ad aprile. Potrebbe essere lui il puntello sulla fascia destra della difesa, vista la difficoltà ad arrivare a Mazzocchi del Venezia e Dickmann della Spal.