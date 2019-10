Quagliarella alla sua Juve Stabia? Caserta: "Voci da fantacalcio"

Fuori provincia - "Pensiamo alla realtà, questo per me è fantacalcio". Fabio Quagliarella prossimo attaccante della Juve Stabia, di cui è tifoso e abbonato. Per Fabio Caserta un'ipotesi che può solo distrarre chi oggi gioca con le Vespe. "Sono contento degli attaccanti che mi ha dato la società e non è giusto parlare di altri visto che il mercato è chiuso. Sono felice della mia rosa e Quagliarella deve continuare a fare gol in serie A. Non so da dove esca questa voce e non è corretta nei confronti di chi oggi gioca con questa maglia. Pensare a gennaio e fare nomi sarebbe la cosa più sbagliata. Queste voci fanno male ai ragazzi, noi gli attaccanti ce li abbiamo e ce li teniamo stretti".