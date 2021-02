Provedel rassicura: "Ci siamo adeguati ai loro ritmi, cresceremo"

Fuori provincia - "Buona gara nel primo tempo, ma ci siamo adeguati ai loro ritmi bassi e questo ha aiutato la Fiorentina. Loro le occasioni le hanno sfruttate, noi no e così subiamo un risultato largo. Però non è una prestazione da sconfitta per me. Ci faremo delle domande, ma non perdiamo alcuna certezza". Così Ivan Provedel al termine di Fiorentina-Spezia finita 3-0. "I nostri alti e bassi? La continuità è la cosa più difficile da ottenere. Noi stiamo migliorando, ma bisogna lavorare per averla. Oggi un punto sarebbe stato prezioso. Il nostro percorso di crescita è anche questo".

Rassicurante al microfono come in porta. "Noi non abbiamo paura. Lavoriamo tanto, ogni giorno. Ci prepariamo nel modo migliore possibile e non vedo perché dovremmo avere paura. Sulla carta ci danno per spacciati? Questa è una motivazione in più insieme a quelle personali. Abbiamo una classifica discreta, ma abbiamo buttato via tanto".