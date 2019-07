Primo allenamento per mister Italiano e per i nuovi aquilotti

Fuori provincia - Prima seduta stagionale per il gruppo di mister Italiano, che nel tardo pomeriggio di oggi ha calcato il manto sintetico dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" davanti allo sguardo attento e curioso degli immancabili tifosi aquilotti.



Dopo un discorso iniziale del tecnico italo-tedesco, nel caldo umido del Golfo dei Poeti la prima seduta si è sviluppata tra un riscaldamento a secco ed esercitazioni tecniche ed atletiche, concludendo con un'accurata sessione di stretching.



Prima volta in maglia bianca per i nuovi arrivati Krapikas, Burgzorg, Ramos, Pinto, Marchizza e Federico Ricci, questi ultimi due, così come Erlic e Benedetti, in gruppo, ma in attesa che il tesseramento venga perfezionato nei prossimi giorni.



La preparazione proseguirà domani mattina con una seduta sui terreni di via Melara che prenderà il via alle 9.45, mentre nel primo pomeriggio il gruppo aquilotto raggiungerà Sarnano, sede del ritiro pre-campionato.



Questi gli uomini a disposizione del tecnico bianco che partiranno per le Marche:



Portieri: Barone, Desjardins, Krapikas



Difensori: Bastoni, Ceccaroni, Crivello, De Col, Erlic (tesseramento in attesa di perfezionamento), Marchizza (tesseramento in attesa di perfezionamento), Ramos, Terzi, Vignali



Centrocampisti: Acampora, Awua, Bartolomei, Benedetti (tesseramento in attesa di perfezionamento), De Francesco, Maggiore, Mora, Ricci M.



Attaccanti: Bidaoui, Burgzorg, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, Mastinu, Pinto, Ricci F. (tesseramento in attesa di perfezionamento)