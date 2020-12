Prima di affrontare Nzola, la Lazio ha Haaland con cui fare i conti

Fuori provincia - Lo Spezia prepara la partita contro la Lazio, la Lazio quella contro il Borussia Dortmund. Stamattina sessione pre Champions League per Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi, in un centro sportivo di Formello colpito dalla scomparsa del portavoce del club Arturo Diaconale. Periodo non facile per i biancocelesti, sconfitti nettamente dall'Udinese in casa, distratti dai dissapori tra il club manager Peruzzi ed il presidente Lotito. I numeri del campionato non aiutano, con 16 reti al passivo i romani ne hanno subito solo uno in meno dello Spezia che affrontano a Cesena. Ma prima di pensare a Nzola dovranno concentrarsi su Erling Haaland, 20enne fenomeno del calcio europeo in forza ai tedeschi. In stagione per ora 17 reti in 13 partite...