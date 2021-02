Prandelli e i panchinari. Eysseric: "Se vinci partite così è positivo"

Fuori provincia - "Era ammonito e volevo difendere con più ordine. I cambi vanno accettati per rispetto nei confronti dei compagni. Se Amrabat non si è fermato, prenderà la multa. Castrovilli? Quando un tecnico ti mette in discussione, questa deve essere la reazione. Sarà un monito anche per i compagni". Affronta subito due casi spinosi di spogliatoio Cesare Prandelli, che sta risollevando una Fiorentina non bella da vedere ma quantomeno un passo più lontana dalla zona retrocessione.

"E' stata una partita difficile, che abbiamo vinto con i subentrati - dice Valentin Eysseric -. Una vittoria di gruppo. Lavoriamo tanto per portarci un po' più in alto in classifica, perché ce lo meritiamo. E' una stagione difficile, ma se vinci così contro una squadra che gioca bene come lo Spezia salgono le motivazioni".