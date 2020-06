Pordenone salvato da Di Gregorio, rimane a -1 dallo Spezia

Fuori provincia - Nel primo posticipo della 29a giornata di Serie BKT disputata a Trieste, Pordenone e Venezia finisce 0-0. Gli ospiti hanno fallito un penalty nella ripresa parato da Di Gregorio. La squadra di Tesser e’ rimasta in dieci dal 7' della ripresa per il rosso a Pasa (doppia ammonizione), mentre il Venezia non ha approfittato di una ghiotta occasione: il portiere di casa Di Gregorio, infatti, ha respinto al 18' della ripresa un rigore calciato da Aramu. Traversa nel primo tempo di Maleh, molte occasioni da entrambe le parti con Di Gregorio e Lezzerini migliori in campo. Il Pordenone sale a 46 punti, il Venezia raggiunge quota 33. Secondo risultato a occhiali per i friulani, terzo per i lagunari.