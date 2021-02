Poker del Milan, il Crotone resta ultimo. Parma sconfitto in casa dal Bologna

Fuori provincia - Nello spezzatino della 21esima giornata di Serie A solamente due incontri sono andati in scena nel pomeriggio alle 15: si tratta di Milan - Crotone e di Udinese - Verona.

Due vittorie casalinghe con reti inviolate per chi ospitava.

Il Milan ha trionfato 4 - 0 sul Crotone che resta così ultimo in classifica a 12 punti.

L'Udinese con due reti a zero ha invece superato il Verona e si è portata a 24 punti, distanziandosi ulteriormente dalla zona retrocessione.



Alle 18 è stato il momento di Parma - Bologna, terminata pochi istanti fa con il punteggio di 3-0 per i rossoblu. Terza sconfitta consecutiva per i ducali, fermi al penultimo posto con 13 punti.