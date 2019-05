Playoff serie C, finite le avventure di Gudjohnsen e Bastoni

Fuori provincia - Niente da fare per il Ravenna di Sveinn Gudjohnsen, il Novara di Simone Bastoni e per il Sud Tirol di Stefano Antezza e Marco Crocchianti. Le tre formazioni, in cui gli aquilotti giocano in prestito, sono state eliminate dalla corsa promozione ai sedicesimi di finale con tre pareggi. I romagnoli hanno impattato 0-0 contro la Feralpisalò di Andrissi, gli azzurri hanno chiuso sul 2-2 ad Arezzo mentre i bolzanini non sono andati oltre il 3-3 contro il Monza. Risultati che non bastano in virtù della posizione di classifica al termine della stagione regolare.