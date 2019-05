Playoff già finiti per Awua e Fusco, avanti Grieco e Gudjohnsen

Fuori provincia - Finisce ai trentaduesimi l'avventura di Theophilus Awua ai playoff di serie C. Il Rende impatta 0-0 sul campo del Potenza ma viene eliminato in virtù del piazzamento in classifica. Tempo di spareggi in terza serie, lotteria che quest'anno garantisce due posti in serie B visto che c'è da reintegrare il formato a 20 della cadetteria. Vanno avanti tra gli spezzini Simone Bastoni con il Novara (0-1 al Siena), Sevinn Gudjohnsen con il Ravenna (1-1 in casa con il Vicenza) e Stefano Antezza con il Sudtirol (1-0 alla Sambenedettese). Con i marchigiani sconfitto a Bolzano si chiude la stagione di Pietro Fusco, mentre avanza la Pro Vercelli di Vito Grieco che ha schiantato l'Alessandria per 3-1. Ai sedicesimi la Feralpisalò di Gianluca Andrissi e Nicolas Giani se la vedrà con Gudjohnsen.