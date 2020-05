Play off allargati, da Frosinone e Pordenone arrivano aperture

Fuori provincia - Arrivano due importanti aperture all'ipotesi di concludere il campionato con un play-off allargato, nel caso in cui non fosse possibile per motivi di tempo disputare le trenta e oltre partite mancanti. La proposta, avanzata già qualche tempo fa da Guido Angelozzi, trova in queste ore l'apprezzamento di due presidenti, molto addentro alle cose del calcio e anche potenziali parti in causa, che non hanno chiuso alla proposta in recenti interviste. Sono Mauro Lovisa del Pordenone e Maurizio Stirpe del Frosinone, che guidano due squadre che erano rispettivamente al terzo e quarto posto in classifica al momento dello stop.

Fermo restando che per tutti la priorità è terminare la stagione come da programma, Stirpe non disdegnerebbe uno spareggio "in forma estesa comprendendo l’Empoli e il Crotone. Capisco che è una decisione difficile che implicherebbe le recriminazioni di chi pensa di aver subito un torto. La scelta migliore è chiudere sul campo, altrimenti ci saranno importanti ripercussioni anche dal punto di vista economico”. E Lovisa ammonisce sull'eventuale promozione a tavolino del Crotone: "Se questo dovesse avvenire prevedo una lunga estate di calcio giocato in tribunale".