Piscopo e De Paolo non arbitreranno più in serie B

Fuori provincia - Infornata di nuovi arbitri per la CAN B. Tra i promossi che potrebbero fare il debutto cadetto al "Picco" durante la prossima stagione ci sono Daniel Amabile di Vicenza, Giovanni Aroldi di Molfetta, Giacomo Camplone di Pescara, Ivan Robilotta di Sala Consilina e Simone Sozza di Seregno tutti provenienti dalla CAN Pro. Non vedremo invece più Fabio Piscopo di Imperia, Luigi Pillitteri di Palermo e Francesco Guccini di Albano Laziale, dismessi per ragioni tecniche. Raggiunti i limiti di età da Luigi Nascia di Bari (che diventa uomo Var per la CAN A) e Aleandro Di Paolo di Avezzano. Gli assistenti promossi sono invece Robert Avalos, Alessio Berti, Domenico Palermo, Giuseppe Perrotti, Thomas Ruggieri, Alessio Saccenti e Antonio Vono.

Dismesso dalla CAN A per motivazioni tecniche lo spezzino Gianmattia Tasso





Organico CAN B 2019/20

ABBATTISTA Eugenio (Molfetta)

AMABILE Daniel (Vicenza)

AURELIANO Gianluca (Bologna)

AYROLDI Giovanni (Molfetta)

BARONI Niccolò (Firenze)

CAMPLONE Giacomo (Pescara)

DI MARTINO Antonio (Teramo)

DIONISI Federico (L’Aquila)

FOURNEAU Francesco (Roma 1)

GHERSINI Davide (Genova)

ILLUZZI Lorenzo (Molfetta)

MAGGIONI Lorenzo (Lecco)

MARINELLI Livio (Tivoli)

MARINI Valerio (Roma 1)

MASSIMI Luca (Termoli)

MINELLI Daniele (Varese)

PEZZUTO Ivano (Lecce)

PRONTERA Alessandro (Bologna)

RAPUANO Antonio (Rimini)

ROBILOTTA Ivan (Sala Consilina)

ROS Riccardo (Pordenone)

SACCHI Juan Luca (Macerata)

SERRA Marco (Torino)

SOZZA Simone (Seregno)

VOLPI Manuel (Arezzo)