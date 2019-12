Pisa sconfitto in casa dal Cosenza, Pescara e Trapani un punto a testa

Fuori provincia - Verrà completato alle 21 di questa sera il tabellone della 17esima giornata del campionato di Serie B, iniziata con il rinvio di Spezia - Cremonese a causa dell'allerta rossa diramata per il maltempo. L'ultimo incontro sarà quello che vedrà scontrarsi Pordenone e Ascoli.

Nel frattempo oggi sono andate in scena altre due partite, dopo quelle di ieri.



Pescara-Trapani 1-1



Inizia con un pareggio l’avventura di Fabrizio Castori sulla panchina del Trapani. All’Adriatico botta e risposta nel primo tempo con i siciliani che passano in vantaggio, ma si fanno riprendere dal Pescara poco prima dell’intervallo. Al 13' proteste degli ospiti. Pettinari si presenta tutto solo davanti a Kastrati, ma l’arbitro interrompe il gioco ravvisando un fuorigioco. Al 30' il risultato si sblocca. Errore in disimpegno di Scognamiglio, ne approfitta Colpani che intercetta il pallone, punta la porta avversaria e viene steso da Ciofani al limite dell’area. Taugourdeau s’incarica della battuta del calcio di punizione disegnando una parabola imparabile per l’estremo difensore del Pescara Kastrati. La rete del Trapani scuote i biancazzurri che si riversano in attacco trovando il pareggio con Ciofani. Su un cross di Busellato, Drudi serve un perfetto assist al terzino che da pochi passi insacca di testa (42'). Nella ripresa il Pescara ci prova soprattutto con le iniziative personali di Machin che sfiora anche il gol da cineteca con una conclusione al volo da fuori deviata da Carnesecchi. Il Trapani resiste e porta a casa un buon punto, il Pescara fatica a vincere (ultimo successo a Empoli il 9 novembre).



Pisa-Cosenza 1-3



Tre punti per cercare di acciuffare il treno salvezza, quelli conquistati oggi dal Cosenza ai danni di un Pisa troppo brutto per essere vero. Il vantaggio ospite arriva con Riviere che inquadra la porta e batte Gori con un rasoterra preciso. Nessuna reazione da parte dei nerazzurri anzi è ancora Cosenza: ripartenza di Baez, palla a Broh al limite e bordata sotto l’incrocio dei pali. Gli uomini di Braglia non si fermano qui, prima di andare a riposo ecco la doppietta di Riviere imbeccato in area da D’Orazio. Facile per il francese schiacciare in porta. Nel secondo tempo D’Angelo mette dentro Fabbro che è decisivo nell’azione del gol della bandiera segnato da Birindelli: rasoiata dal limite e primo gol in B. E’ il momento migliore del Pisa che ha un’occasionissima dal dischetto, ma Perina para su Moscardelli con la partita che di fatto finisce qui. C’è solo spazio per l’espulsione al 90' di Marin.



La classifica

Benevento..........40

Pordenone..........28

Frosinone............26

Perugia................26

Cittadella.............26

Crotone...............25

Chievo.................25

Virtus Entella.......25

Ascoli...................24

Pisa.....................23

Salernitana..........23

Pescara...............22

Empoli.................22

Spezia.................20

Cremonese..........20

Juve Stabia..........20

Venezia...............19

Cosenza..............17

Trapani................14

Livorno................11