Pirlo: "All'inizio poco brillanti? Perché giochiamo ogni tre giorni"

Fuori provincia - "All'inizio non eravamo brillanti, normale giocando ogni tre giorni, e abbiamo cercato di gestire la partita, creando anche nel primo tempo qualche occasione. Nel secondo tempo con giocatori più freschi siamo riusciti a dare un po' più di spinta e a cambiare la gara, grazie agli inserimenti negli spazi degli esterni e dei centrocampisti. Stiamo cercando di recuperare dei giocatori, ma di certo non c'è nulla, oggi si è fermato anche de Ligt, valuteremo domani le sue condizioni, ma speriamo non sia nulla di serio. Morata? È fondamentale per noi, sa giocare con la squadra e attaccare la profondità, ora speriamo possa tornare al top in brevissimo tempo. Bernardeschi? Non è la prima volta che gioca terzino, deve migliorare in fase difensiva, ma ha una gamba importante e può ricoprire quel ruolo". Così Andrea Pirlo al termine di Juventus-Spezia.