Pioggia di gol negli scontri salvezza, lo Spezia sorride

Fuori provincia - Giornata positiva in ottica salvezza per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Se la sconfitta del Genoa all’olimpico di Roma contro i giallorossi era nei pronostici, è pesante invece il tonfo del Torino sul campo del Crotone. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa la squadra di Serse Cosmi prende il largo e chiude con un 4-2 propiziato dalle giocate di Simy e Ounas. Grande nervosismo tra le fila granata che chiudono in 10 a causa dell’espulsione di Rincon.

Altrettanto clamoroso il pareggio di Firenze tra Fiorentina e Parma. La viola, in vantaggio per due volte, viene recuperata e superata a ridosso dei minuti finali. Solo un’autorete in pieno recupero grazia i toscani. Ma è un risultato che in pratica fa male ad entrambe.

La classifica ora vede Spezia, Benevento, Fiorentina a 26 punti, uno in meno del Genoa. Il Cagliari, in campo tra pochi minuti contro la Sampdoria, quartultimo a 21 punti. In zona retrocessione ci sono Torino a 20 (due partite in meno), Parma a 16 e Crotone a 15.