Pignotti, Niccolini e Mastinu sono lo Spezia al sorteggio di Ascoli

Fuori provincia - Lo Spezia manda un trittico ad Ascoli per gli appuntamenti federali di questa sera. Per le Marche partono il team manager Nazario Pignotti, l'allenatore in seconda Daniel Niccolini e Giuseppe Mastinu per la consueta riunione con i vertici dell'AIA e per assistere al sorteggio del calendario della serie B 19/20 con inizio previsto in prima serata.